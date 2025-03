Mehta sul podio del Maggio il 28 marzo

E' in programma il 28 marzo l'ultimo appuntamento sinfonico in calendario prima dell'avvio dell'87esimo Festival del Maggio musicale fiorentino: sul podio il direttore emerito a vita Zubin Mehta che dirigerà sinfonie di Mozart e Mahler.

Mehta e l'Orchestra del Maggio, si spiega in una nota, sono inoltre impegnati il 29 marzo a Orvieto, nell'ambito del progetto 'Omaggio all'Umbria', per il tradizionale concerto di Pasqua. Sempre Mehta dirigerà il primo concerto sinfonico corale del Festival del Maggio musicale fiorentino in programma il 18 aprile con la monumentale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Durante il Festival poi il maestro dirigerà Aida di Giuseppe Verdi (in scena dal 19 giugno all'1 luglio) e ne chiuderà la programmazione sinfonica con il concerto del 21 giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA