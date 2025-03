Maltempo, Giani 'da Toscana 6-8 milioni per ristori'

"Da qui a lunedì, quando porteremo in Giunta la delibera, preciseremo qual sono le risorse nel bilancio attuale che possiamo togliere da vari capitoli di spesa per fronteggiare questa emergenza. Dai sei agli otto milioni è la cifra regionale per far fronte a ristori a popolazione e imprese e per ritagliarsi progettazioni per interventi oltre la somma urgenza". Lo ha detto oggi il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine della riunione con i sindaci del Mugello per fare il punto della situazione sui danni provocati dal maltempo del 14 e 15 marzo.



