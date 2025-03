Giornalisti, morto Francesco Ceccarelli

E' morto oggi il giornalista Francesco Ceccarelli, 54 anni, responsabile dell'ufficio stampa e relazioni esterne della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Era malato da alcuni mesi.

Ceccarelli si era laureato in lettere all'Università di Pisa e successivamente aveva conseguito un master di secondo livello in comunicazione pubblica e politica all'Ateneo pisano. Si definiva un giornalista pubblico, ovvero specializzato nella produzione delle notizie e nella definizione del patto di fiducia tra amministrazioni pubbliche e cittadini. Aveva sempre lavorato alla Sant'Anna contribuendo a costruire e veicolare sempre di più e meglio l'immagine della Scuola di eccellenza pisana sui media italiani.

"Francesco - ha detto la rettrice Sabina Nuti - è stato una colonna della Scuola, sempre disponibile, pronto in ogni situazione, capace di gestire relazioni istituzionali e con i media con grandissima professionalità". "Cordoglio personale e a nome dell'amministrazione" è stato espresso dal sindaco Michele Conti: "Di Ceccarelli in questi anni ho avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali nell'ambito del rapporto che si è sviluppato tra Comune e Scuola Superiore Sant'Anna".



