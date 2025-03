Nave incagliata a Elba, stabilizzata con palloni galleggianti

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza all'isola d'Elba finalizzate a disincagliare e rimuovere la nave oceanografica Fugro Mercator andata sugli scogli di Enfola la notte di sabato 22 marzo. Oggi subacquei, un rimorchiatore e un pontone galleggiante hanno avviato lo svuotamento del carburante - operazione che verrà conclusa domani - e sono stati posizionati palloni galleggianti per stabilizzare l'assetto della nave, che è danneggiata e che subisce le condizioni del mare. Le operazioni riprenderanno domani mattina.

C'è stato in giornata un vertice operativo, coordinato dalla capitaneria di Portoferraio, coi rappresentanti della società armatrice, la Corporazione Piloti di Portoferraio e il Gruppo Ormeggiatori e barcaioli dell'Elba che contribuiranno al regolare e sicuro svolgimento delle operazioni. In fase di emanazione un'ordinanza di sicurezza per evitare interazioni con il traffico marittimo ordinario in transito nelle vicinanze del relitto.



