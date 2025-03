Carlos Santana in concerto al Lucca Summer Festival, il 3 luglio in piazza Napoleone. L'iconico chitarrista e compositore torna al Lucca Summer per la seconda volta, a distanza di 19 anni dalla sua memorabile performance nell'edizione del 2006.

Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni e costellata di successi planetari, si spiega in una nota, Santana continua a incantare milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua straordinaria energia e al virtuosismo unico che hanno ridefinito il ruolo della chitarra nella musica contemporanea.

Nel corso della sua carriera, Carlos Santana ha vinto 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, vendendo oltre 100 milioni di dischi e conquistando un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. Le sue hit senza tempo, come Black Magic Woman, Oye Como Va e Smooth, hanno segnato la storia della musica, combinando magistralmente le radici latine con le influenze del rock psichedelico e del blues. Il concerto del 3 luglio sarà l'occasione per un viaggio musicale attraverso i più grandi successi della sua carriera e i brani del suo repertorio più recente.



