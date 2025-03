Grace Jones in concerto in Versilia per l'unica data italiana

Al festival di Lido di Camaiore (Lucca), La Prima Estate, arriva Grace Jones, per l'unica data italiana, il 28 giugno. Musa storica e icona di stile carismatica, torna a esibirsi nello stesso luogo dove suonò dal vivo nei primi anni '80, la mitica BussolaDomani, il teatro - tenda che Sergio Bernardini costruì nello spazio in cui oggi si svolge il festival. Un concerto evento che culminerà con il dj set di uno dei padri della musica house: Tony Humphries.

Le prevendite sono aperte dal 24 marzo alle 12 online sul sito Ticketone.

Due pesi massimi che si aggiungono ai protagonisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno - Kings of Leon, Air, St. Vincent, Mogwai, Tv On The Radio, Spiritualized, Yard Act, Calibro 35 e Nic Cester e ai primi nomi annunciati per il fine settimana successivo, Lucio Corsi e Peter Cat Recording Co. il 29 giugno.





