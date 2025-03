C'è 'Leggenda' a Empoli, festival della lettura per gli under 16

Al via l'ottava edizione di 'Leggenda' a Empoli (Firenze), il festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under 16. Dal 9 all'11 maggio in programma tre giorni di incontri, spettacoli, intrattenimento e momenti informazione che si terranno in vari luoghi della città.

Il tema di quest'anno sono le 'Mani', interpretato dall'autrice e illustratrice Marianna Balducci che firma il manifesto dell'evento in cui le mani diventano il sostegno per una torre di piccoli lettori e le dita diventano i loro occhi, un simbolo di "collaborazione tra chi scrive, illustra e dà vita a storie fantastiche con la propria creatività", come spiega la direttrice artistica Silvia D'Achille.

In programma un fitto calendario di appuntamenti, tutti gratuiti, che vedranno la presenza di tanti artisti, autori, illustratori e compagnie teatrali. Ci saranno anche Geronimo Stilton, che a maggio festeggia i suoi primi 25 anni di felicità, e Luca Trapanese, da sempre impegnato nel sociale, padre adottivo di Alba e autore di libri che parlano della vita che è perfetta proprio per le sue imperfezioni.

Tra gli altri ospiti Silvia Vecchini, Francesco D'Adamo, Gigliola Alvisi, Matteo Corradini, Annalisa Strada, Gud, Marianna Balducci, Daniele Movarelli, Silvia Serreli, Matteo Grimaldi, Nicoletta Bertelle e Luca Cognolato.



