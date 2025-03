Maltempo in Toscana, allerta gialla fino alle 8 di lunedì

Codice giallo in Toscana per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per le prossime ore e fino alle ore 8 di domani mattina. A emetterlo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale spiegando che i territori interessati sono prevalentemente nella parte nord ovest e centrale della Toscana.

In particolare l'allerta gialla è prevista lungo il corso dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone pistoiese, del Serchio, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. La particolare attenzione è dovuta anche agli effetti al suolo degli eventi franosi dei giorni scorsi.

Per oggi sono previste piogge sparse e temporali isolati nelle zone interne con possibili rovesci in tarda serata sulla Lunigiana. Domani si attendono precipitazioni sparse in nottata, più probabili a nord ovest e sulle province meridionali del grossetano, senese e basso aretino. Per il territorio fiorentino, dove solo il Valdarno superiore (cioè i comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno) è escluso dal codice giallo, la Protezione civile della Metrocittà, invita "a prestare massima attenzione perché l'elevata saturazione dei terreni potrebbe ancora causare locali dissesti o movimenti franosi" e "a non oltrepassare le chiusure poste sulla viabilità e nelle aree interessate da criticità e frane".



