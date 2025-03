Cade dall'ulivo che stava potando, morto 79enne

Un uomo di 79 anni è morto dopo essere caduto da un ulivo che stava potando. È successo nel tardo pomeriggio nella frazione collinare di Sarripoli, nel comune di Pistoia. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Probabilmente il ramo sul quale era appoggiato ha ceduto all'improvviso e l'uomo è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dal 118, ma per l'anziano non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'anziano, che abitava nelle vicinanze, stava lavorando in campo di sua proprietà.



