Maltempo in Toscana, Regione 'finora non segnalate criticità'

Maltempo in Toscana, piogge in linea con le previsioni, al momento nessuna criticità di rilievo segnalata. E' quanto emerge, riferisce in una nota la Regione Toscana, dal punto fatto stamani nella sede della Sala operativa della Protezione civile regionale, collegata col Dipartimento nazionale, le Prefetture, i Vigili del fuoco.

Rimane, come da allerta emessa ieri e valida fino alla fine della giornata, una situazione di massima attenzione soprattutto concentrata nelle zone dell'Alto Mugello e della Toscana nord occidentale in generale.

La Prefettura di Firenze "ha confermato 91 evacuazioni preventive, di cui 70 a Marradi e 21 a Vaglia. La Protezione civile regionale monitora costantemente la situazione". In più comuni di diverse province oggi scuole chiuse.



