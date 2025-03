Investita da frana nel Fiorentino, in codice rosso in ospedale

Una donna di 48 anni è stata travolta ieri da una frana mentre percorreva a piedi la via Pistoiese nelle campagne di Vinci, in provincia di Firenze.

La donna, finita a terra, è rimasta bloccata con le gambe da circa 40 centimetri di fango e detriti che si sono distaccati dalla collina soprastante. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con il supporto dei carabinieri, per liberarla.

La 48enne, in ipotermia, è rimasta ferita in modo grave alle gambe ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 22: a chiamare il 112 per i soccorsi la stessa donna.

La strada è stata chiusa al transito per permettere le operazioni di soccorso ed è sempre interdetta. È stata chiusa anche una strada secondaria che porta ad alcune abitazioni disabitate.



