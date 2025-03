Giani, a ora fiumi all'interno livelli di riferimento

"Attualmente si registrano precipitazioni sparse in particolare sulle zone settentrionali e tra grossetano e basso senese.

Nelle prossime tre ore piogge e rovesci sparsi sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, alto livornese e alto pisano.

Nelle successive ore possibile temporanea attenuazione delle precipitazioni su Lunigiana, Versilia e Garfagnana, mentre sulle restanti aree nord occidentali permarranno rovesci, anche temporaleschi. I fiumi sono al momento all'interno dei livelli di riferimento". Lo scrive sui social stamani prima delle 9 il governatore toscano Eugenio Giani in merito al maltempo in regione.

Dalle 7 di oggi fino a fine giornata emessa un'allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale e gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione per tutta la giornata e per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone pistoiese.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA