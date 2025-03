Toscana, c'è allerta meteo arancione sabato 22 marzo

Allerta meteo arancione️ emessa dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale dalle 7 di domani sabato 22 marzo fino a fine giornata. Lo rende noto la protezione civile.

Inoltre ci sarà "allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione per tutta la giornata di domani" sabato 22 marzo e "allerta gialla per rischio idraulico su area dei bacini dei fiumi Bisenzio e Ombrone pistoiese".

"Massima attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità", afferma la Regione. Previste piogge diffuse già dalle prime ore di sabato con possibilità di temporali.

Domenica ancora pioggia in particolare su nord-ovest e zone settentrionali e sulla provincia di Grosseto.



