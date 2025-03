Lirica, audizioni a Massa Marittima con Katia Ricciarelli

Oltre 40 cantanti hanno risposto alla chiamata dal Comune di Massa Marittima (Grosseto) per partecipare alla prima edizione delle audizioni di 'Lirica in piazza', presiedute da una commissione di esperti guidata dal soprano Katia Ricciarelli.

Sabato 22 e domenica 23 marzo nel complesso ex Clarisse a Massa Marittima, i cantanti si contenderanno i ruoli di Aida di Giuseppe Verdi; Don Pasquale di Gaetano Donizetti; Turandot di Giacomo Puccini; Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart; La Traviata di Giuseppe Verdi. L'iniziativa, aperta al pubblico, offrirà agli spettatori l'opportunità di assistere dal vivo alle esibizioni dei cantanti, che saranno accompagnati da un pianista. I cantanti selezionati avranno l'opportunità di esibirsi nell'ambito di 'Lirica in piazza', il 3, 4 e 5 agosto 2025.

"Accogliamo con grande emozione tutti gli artisti che in questo fine settimana arriveranno a Massa Marittima per le audizioni - commenta la sindaca Irene Marconi -. Siamo molto soddisfatti che ci sia stata un'adesione così significativa.

Stiamo lavorando con la produzione affinché 'Lirica in piazza' possa crescere, confermandosi non solo come l'evento estivo atteso dal pubblico di appassionati della lirica, ma diventando anche un prestigioso palcoscenico per talenti emergenti."



