La donna single della sentenza, 'sono contentissima'

"Io sono contentissima. Ma il mio primo pensiero va a chi sta aspettando un genitore che gli voglia bene. La promessa che mi faccio ogni giorno è di essere la mamma di uno di quei bambini e non l'ho ancora potuta mantenere. La mia battaglia sarà davvero vinta quando riuscirò a portare mia figlio o mia figlia a casa". Così a corriere.it Raffaella Brogi, 54 anni, magistrata di Firenze (ma originaria di Siena), l'aspirante mamma sul cui caso si è pronunciata la Corte costituzionale, abolendo il divieto delle adozioni internazionali per i single.

"L'adozione - ha detto la donna - è la mia scelta. Ho preso in considerazione la fecondazione assistita, ma sento che c'è un bambino o una bambina che mi sta aspettando. E che se avessi scelto un altro percorso avrei abbandonato due volte mio figlio e mia figlia".



