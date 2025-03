Intossicata dal monossido di carbonio, grave una 22enne

Una ragazza di 22 anni è finita in camera iperbarica all'ospedale Santa Chiara di Pisa per una intossicazione da monossido di carbonio. La giovane è stata soccorsa priva di sensi e in gravi condizioni ieri sera in una villa colonica, composta da 5 appartamenti, in via Lombarda a Lammari, nel comune di Capannori (Lucca) dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza del gas nocivo oltre il limite.

Negli altri appartamenti i livelli del monossido non erano rilevanti ma i pompieri hanno comunque fatto evacuare per precauzione tutto lo stabile. Secondo le ricostruzioni, la ragazza, residente a Pistoia, sarebbe stata trovata in stato di incoscienza dal fidanzato che ha subito allertato i soccorsi.

Dalle prime verifiche sembrerebbe che il monossido si sia sprigionato da una stufa alimentata a gpl, ma è ancora tutto da accertare. Su quanto accaduto indagano anche i carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA