Il sosia di Mr. Bean al teatro di Casciana Terme

Andrà in scena il 23 marzo al teatro Verdi di Casciana Terme (Pisa) lo spettacolo di Arnaldo Mangini, noto in Italia e all'estero come sosia di Mr.

Bean, personaggio comico interpretato dall'attore britannico Rowan Atkinson. Lo spettacolo teatrale, comico, si intitola 'This is crazy show', rientra nell'ambito della dodicesima stagione teatrale di Casciana che per il 2024/2025 ha scelto il titolo 'L'arrivo della stagione incredibile'. Con la nuova stagione, spiega Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del Teatro Verdi, "si spazia da grandi eventi internazionali, artisti conosciuti in tutta Italia, Teatri Stabili, giovani compagnie lanciate nei festival di mezza Europa, concerti, opere liriche, prime nazionali e spettacoli di danza, commedie classiche, stand up d'avanguardia ed ovviamente le domeniche del teatro per bambini e famiglie. Passeranno a trovarci nei prossimi sei mesi più di 250 artisti professionisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA