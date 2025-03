Calcio: multa a 12 tifosi viola dopo partita con Juventus

Hanno occupato al Franchi un posto diverso da quello assegnato in occasione della partita con la Juventus e per questo 11 tifosi viola sono stati multati con 166 euro. Per un altro ultras è invece scattata la sanzione, dello stesso importo, per aver organizzato una coreografia diversa da quella autorizzata. Il questore di Firenze ha contestato ai 12 la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo 'Artemio Franchi' che comporta una multa.

In particolare, 11 tifosi non hanno occupato la seduta assegnata sul biglietto, rimanendo in piedi davanti sulla balaustra, all'interno del settore Ferrovia. Sanzione da 166 euro per un altro tifoso che dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Gruppo operativo per la sicurezza per l'allestimento di una coreografia, sempre ad inizio della gara Fiorentina Juventus, ne ha rappresentata una diversa.



