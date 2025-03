Tramvia Firenze, dal 21 marzo sera lavori nel viale Matteotti

A Firenze prosegue la cantierizzazione della linea tramviaria in direzione di Bagno a Ripoli (Firenze): da domani sera iniziano i lavori del cantiere su viale Matteotti dove i binari si collegheranno a quelli della Vacs. Nel dettaglio, spiega Palazzo Vecchio, il cantiere avrà una estensione di 600 metri tra via Fra' Bartolommeo e piazza Donatello. I lavori saranno articolati per fasi e avranno una durata di 66 settimane. La sede sarà realizzata in continuità con i binari della Vacs quindi a centro strada: sono due le fermate previste all'altezza di piazza Isidoro Del Lungo e di piazzale Donatello. Inizialmente il cantiere interesserà il viale lato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà); poi si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazzale Donatello).

Il primo blocco, si spiega ancora dal Comune, è di 17 settimane: prevede il cantiere sul controviale di viale Matteotti e viale, lato Campo di Marte. Successivamente il cantiere si sposterà sul viale Matteotti, lato centro (in direzione piazzale Donatello): la durata prevista dei lavori è di 12 settimane. Spazio poi al tratto via Fra' Bartolommeo-piazzale Donatello (27 settimane) e Fra' Bartolommeo-piazzale Donatello (8 settimane). La viabilità sarà sempre garantita. Per i residenti sono a disposizione in orario notturno (dalle 19 alle 8) e gratis i posti ai parcheggi Parterre, Beccaria e Alberti. "Questa mattina siamo stati a fare un sopralluogo nei cantieri della tramvia da viale Europa a viale Giannotti e viale Giovine Italia - commenta la sindaca Sara Funaro -: i lavori vanno avanti con l'obiettivo di realizzare le linee tramviaria e unire sempre di più i nostri quartieri e la città ai comuni vicini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA