'Toscana regione più cara per spesa acqua', 748 euro

Si attesta a 748 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie toscane nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento dello 2,3% rispetto al 2023. La Toscana è la regione più cara d'Italia, paese che ha una spesa media di 500 euro a famiglia. E' quanto emerge dai nuovi dati del XX rapporto di Cittadinanzattiva sul servizio idrico integrato, diffusi a due giorni dalla Giornata mondiale dell'acqua, che ricorre sabato prossimo.

Notevoli le differenze tariffarie fra i singoli capoluoghi di provincia della Toscana: le più care Siena e Grosseto con 821 euro, Lucca e la provincia dove si spende di meno: 556 euro. A Pisa il costo è di 817, a Livorno 805 euro, ad Arezzo 795 euro, a Prato, Pistoia e Firenze 757, a Massa 733, a Carrara 612.

Quando alla dispersione idrica, in base agli ultimi dati Istat (2022), se nel territorio complessivo italiano raggiunge il 42,4%, in Toscana è pari a un valore medio del 36,4%: quella più alta si registra a Massa, 65,3%, il valore più basso è registrato a Arezzo con 16,6%, mentre è pari al 49,2 a Prato, al 46,6 a Pistoia, al 46 a Grosseto, al 40,6 a Firenze, al 33,6 a Pisa, al 28,7 a Lucca, al 19,6 a Livorno e al 17,3 a Siena.





