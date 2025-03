Mikhail Pletnev in concerto ad Arezzo

Il pianista russo Mikhail Pletnev, acclamato anche come direttore d'orchestra e compositore, sarà il protagonista del recital 'Grandi pianisti al Petrarca', in omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli, in programma il 25 marzo al Teatro Petrarca di Arezzo. Pletnev offrirà al pubblico un programma che spazierà dalle composizioni magistrali di Johann Sebastian Bach alla liricità di Robert Schumann, fino alla poesia del romanticismo nordico di Edvard Grieg.

Il concerto rientra nel cartellone della stagione concertistica aretina 2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione Cr Firenze, possibile grazie alla Fondazione Guido d'Arezzo e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA