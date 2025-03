La manifestazione per l'Europa a Bologna sarà domenica 6 aprile

Si sposta da sabato 5 a domenica 6 aprile la manifestazione per l'Europa a Bologna. Lo annunciano i promotori, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la sindaca di Firenze Sara Funaro, per evitare sovrapposizioni con la manifestazione del Movimento 5 Stelle.

"Per cultura istituzionale e politica - dicono Lepore e Funaro - consideriamo le piazze luoghi per unire, mai per dividere. Per quanto discutibili le letture di alcuni organi di stampa, che vorrebbero in contrapposizione la manifestazione organizzata da Bologna e Firenze con quella nazionale annunciata dal Movimento 5 Stelle a Roma per il 5 aprile, abbiamo deciso di non lasciare spazio ad alcuna forma di strumentalizzazione.

Sposteremo l'iniziativa da sabato 5 a domenica 6 aprile, l'obiettivo è quello di manifestare in tanti, uniti, per una Europa di pace, democratica, per la difesa delle persone e dell'ambiente".



