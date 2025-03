Torna Città giovani lettori Firenze,Celestini e Bloch tra ospiti

Letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli dedicati a bambini e ragazzi. Torna a Firenze 'La città dei giovani lettori', dal primo al 5 aprile a Villa Bardini e lo fa con tanti ospiti, italiani e internazionali, più mattinate dedicate alle scuole e anche appuntamenti dedicati agli adulti, per orientarsi nel mondo dell'editoria dell'infanzia.

"Questa manifestazione incarna il vero significato della promozione alla lettura, con una progettualità tutta rivolta a coloro che saranno i lettori dei prossimi anni", ha detto il direttore Gabriele Ametrano dell'Associazione Wimbledon Aps.

Tra gli ospiti, la programmazione è a cura dei librai 'Premio Andersen' Farollo e Falpalà, l'autore e illustratore francese Serge Bloch (2/4) vincitore della medaglia d'oro della Society of Illustrators di New York, Ascanio Celestini con un incontro spettacolo tratto dal suo primo libro illustrato 'L'uomo eterno' (5/4), la scrittrice sud coreana Beak Hee-na, dal cui lavoro 'Le caramelle magiche' è stato tratto l'omonimo corto candidato agli Oscar 2025. E ancora i 'Premio Andersen' Susanna Mattiangeli (2/4), Fabrizio Silei (5/4) e Marianna Balducci (5/4).

Quattro le mattinate riservate alle scuole primarie e secondarie del territorio, dall'1 al 4 aprile: 673 studenti prenotati con una serie di incontri su varie tematiche, dall'ecologia ai diritti. Ulteriori novità gli spazi dedicati alla divulgazione con, tra gli altri, l'entomologo Gianumberto Accinelli e Gianmarco Sicuro, giornalista e fotoreporter di guerra, i panel per gli adulti dedicati all'editoria per l'infanzia, oltre alla traduzione di alcuni incontri nella lingua italiana dei segni. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, previa registrazione sul sito del festival.

"Questa manifestazione è un gioiello - ha sottolineato Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze, che ha ideato il progetto - Il festival si colloca in perfetta continuità con le tante iniziative che la Fondazione sta ideando e promuovendo nel campo della didattica, ai vari livelli, perché la lettura e il libro sono componenti fondamentale nella maturazione dell'individuo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA