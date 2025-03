Sold out concerto Stefano Bollani al teatro del Maggio Firenze

Tutto esaurito per il concerto Piano Solo di Stefano Bollani al teatro del Maggio musicale fiorentino in programma il 22 marzo, alle 20:45. L'appuntamento segna il ritorno di Bollani al Maggio.

Piano Solo, si spiega in una nota, fa parte della tournée che a partire dallo scorso febbraio ha portato con un grandissimo successo di pubblico e di critica Stefano Bollani nei principali teatri e sale concerto di tutta Italia. Come è ormai consuetudine quando sale sul palco, ogni occasione promette di essere un evento unico in cui non c'è niente di programmato e Piano Solo è dunque uno spettacolo che 'rinasce' ogni sera, con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dallo slancio del momento.

Seduto al pianoforte, Bollani crea sempre qualcosa di inedito alternandosi fra diversi generi ed epoche, passando dalla musica classica al jazz fino ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla sfiorando la musica di Frank Zappa, in un pittoresco gioco musicale dove improvvisazione e creatività guidano il suo estro.

Questo, però, unito ad un unico punto fermo: la grande chimica con il suo pubblico che ogni volta è chiamato a 'comporre' insieme all'artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA