Giornata delle Università, Ateneo Firenze si apre a città

Per 'Università svelate', Giornata nazionale delle Università promossa dalla Crui domani 20 marzo l' Ateneo di Firenze apre alla città le sue sedi storiche e organizza uno spettacolo gratuito al Teatro Goldoni.

L'edizione di quest'anno della manifestazione si concentra in particolare sul tema delle città universitarie, quali luoghi privilegiati di produzione e di condivisione della conoscenza e fulcro dell'interazione fra mondo accademico e territori.

A Firenze, spiega l'Ateneo, l'appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze, si propone "come momento di condivisione con la città del patrimonio scientifico e culturale dell'Ateneo, a conclusione dell'anno centenario dalla sua istituzione, attraverso eventi aperti al pubblico, uno spettacolo e un omaggio a studentesse e studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori". Così Unifi accoglierà il pubblico nei palazzi storici che ospitano sedi dell'Ateneo con visite guidate gratuite (su prenotazione) a cura dagli studenti del corso ambasciatori della storia del dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo: i giovani ciceroni accompagneranno i visitatori nelle sale di Palazzo San Clemente (via Micheli 2 - ore 10.30), Santa Verdiana (largo Pietro Annigoni 5 - ore 11.30), Palazzo Marucelli Fenzi (via San Gallo 10 - ore 14), Villa Ruspoli (piazza Indipendenza 2 - ore 16) e Orbatello (via della Pergola 56 - ore 17). (Per info public.engagement@adm.unifi.it). Invece Goldoni (su prenotazione) andrà in scena la divulgazione scientifica con lo spettacolo 'La donna della bomba atomica', di e con Gabriella Greison che darà voce a Leona Woods, la scienziata più giovane del Progetto Manhattan, il piano americano per realizzare l'ordigno nucleare. Nella cornice di 'Università svelate 2025' l'Ateneo presenterà poi la graphic novel 'I 100 anni dell'Ateneo fiorentino' in un incontro riservato agli studenti dell'Istituto superiore Morante - Ginori Conti. Il volume, che sarà poi distribuito alle classi quinte di tutte le scuole superiori di Firenze, nasce dall'idea di raccontare la storia dell'Ateneo attraverso uno strumento comunicativo molto apprezzato dai giovani, coinvolgendo gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze.



