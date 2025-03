Fisica a 'vele spiegate' per 28 studenti di liceo Livorno

Sono 28 gli studenti del liceo Cecioni di Livorno che insieme a cinque istruttori e tre volontari sono salpati questa mattina a bordo di quattro imbarcazioni a vela di 14 metri per partecipare al progetto 'Vela Spiego', nato in collaborazione con la cooperativa sociale Fantiscritti vela, che unisce scuola, sport e impegno sociale.

Dopo aver seguito 'a terra' laboratori di fisica, gli studenti sono pronti a mettere in pratica in mare, in una esperienza di tre giorni di navigazione, le conoscenze acquisite. Ad accompagnarli, in ciascuna imbarcazione, un docente di fisica, un istruttore di vela e un marinaio esperto.

Ma il progetto non si ferma alla sola didattica scientifica.

Il 21 marzo, giorno del rientro in porto, coincide con la Giornata della memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le quattro barche isseranno le bandiere di Libera partecipando idealmente alla marcia nazionale. Durante la navigazione, lo staff discuterà con i ragazzi temi legati alla legalità e alla responsabilità civica. L'impegno sociale si riflette anche nella cambusa: gli alimenti provengono in parte da Libera e in parte dal commercio equo e solidale, grazie al supporto della sezione soci Unicoop Tirreno di Livorno e alla cooperativa Mondo solidale Massa.

La sostenibilità e la responsabilità economica saranno al centro di ulteriori approfondimenti a bordo, in collaborazione con le circoscrizioni di soci di Banca etica di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Infine l'integrazione sociale: grazie alla collaborazione con La Gardenia cooperativa sociale e la Fondazione Ceis Lucca, alcuni giovani provenienti da aree protette avranno l'opportunità di intraprendere percorsi professionalizzanti nel settore nautico, favorendo così la loro inclusione nel mondo del lavoro.



