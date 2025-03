Crollo parziale copertura capannone, morte oltre 30 pecore

SIENA, 19 MAR - Sono oltre 30 le pecore morte nel crollo parziale della copertura di un capannone utilizzato come ovile a San Martino in Grania, nel comune di Asciano (Siena).

Non ci sono invece persone coinvolte anche se erano da poco terminate le operazioni di mungitura. In totale coinvolte 40 pecore.

Da una prima ricostruzione la copertura della struttura in muratura e mattoni sarebbe collassata per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco stanno ancora operando dalle 5.30 di stamattina, sul posto anche carabinieri e personale Asl.

