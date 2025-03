Archivio di Stato Firenze mette in mostra Taccuino Secco Suardo

Il libro di disegni riferibile alla cerchia di Bernardo Buontalenti noto come Taccuino Secco Suardo, acquisito dal ministero della Cultura nel 2018 e consegnato all'Archivio di Stato di Firenze lo scorso 13 novembre, sarà al centro di una mostra documentaria che sarà inaugurata il 21 marzo.

La rassegna, promossa dall'Archivio di Stato in collaborazione con il Museo Galileo e la Biblioteca Marucelliana, è organizzata all'interno delle sale espositive dell'Archivio e sarà incentrata sull'esposizione del codice, visibile a conclusione di un intervento di restauro conservativo. L'esposizione del volume che raccoglie disegni grosso modo riferibili al periodo 1580-1608 è accompagnata da un totem multimediale che permetterà la visualizzazione di tutte le sue carte, attraverso la proiezione delle immagini sulle pareti della sala.

Il documento sarà affiancato da disegni e documenti e da un apparato didascalico che consentirà una prima analisi della struttura del codice e la sua contestualizzazione nella produzione coeva. La mostra si apre ripercorrendo le vicende dell'arrivo a Firenze del documento, esposto in sala ed aperto su un'inedita scenografia prospettica che raffigura la città di Firenze. La prospettiva presenta molte affinità con la scenografia, fino ad ora perduta, con la quale Buontalenti inaugurò la prima versione del Teatro Mediceo degli Uffizi nel 1586.

Le successive sezioni della mostra seguono le articolazioni interne del codice che si sviluppa attraverso la geometria, la meccanica e le fortificazioni per passare all'architettura e all'ingegneria prima di occuparsi di macchine sceniche e costumi teatrali.



