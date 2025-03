Vaga impaurita in A11, gattina salvata polstrada Montecatini

Vagava impaurita nella carreggiata interna dell'A11, gattina salvata dalla Polizia stradale di Montecatini (Pistoia). E' accaduto nella prima mattinata di oggi.

A segnalare la gattina alcuni utenti in transito sull'autostrada. In breve tempo è intervenuta una pattuglia della Polstrada: gli agenti prima hanno provveduto a rallentare il traffico per evitare pericoli e disagi alla circolazione e poi hanno messo l'animale che era rannicchiato tra la corsia di sorpasso e la barriera del New Jersey. La gattina è stata quindi affidata al servizio veterinario della Asl.



