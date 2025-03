Tregua finita a Gaza, manifestazione a Firenze

Un centinaio di persone ha partecipato questa sera a Firenze in piazza della Signoria ad un presidio per il popolo palestinese dopo il bombardamento di questa notte da parte di Israele nella Striscia di Gaza con cui è stato interrotto il cessate il fuoco.

Da parte dei partecipanti, l'iniziativa è stata promossa dai Giovani palestinesi, è stata rinnovata la richiesta di sanzioni e dell'embargo alla vendita di armi a Israele. "Stop alla complicità italiana nel genocidio" è stato detto in uno degli interventi. "Quante persone devono morire, quante case ancora devono essere distrutte prima che le istituzioni dicano qualcosa?". In piazza molte le bandiere palestinesi e alcuni manifestanti hanno dei piccoli ombrelli su cui è scritto 'Israele Stato terrorista - Free Palestine'.



