Ordigno bellico ritrovato in cantiere viadotto a Pitigliano

Una bomba d'aereo da 1000 libbre, risalente alle Seconda guerra mondiale e di fabbricazione americana, è stata rinvenuta nel cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto sul fiume Fiora a Capannella sul Fiora, nel comune di Pitigliano (Grosseto), vicino alla strada 74 Maremmana. Lo rende noto la prefettura di Grosseto spiegando che le operazioni di disinnesco e brillamento dell'ordigno si svolgeranno il 20 marzo.

La bonifica, affidata agli artificieri del 2/o reggimento genio pontieri di Piacenza, si articolerà in tre fasi: una prima di disinnesco della bomba sul luogo di ritrovamento, a seguire quella del trasporto della bomba inerte, infine il brillamento nella cava Europomice a Pitigliano. Il prefetto di Grosseto Paola Berardino ha a tale scopo adottato un'ordinanza per le misure di sicurezza che saranno adottate, a partire dalla delimitazione della zona rossa dal punto di disinnesco dell'ordigno, con conseguente evacuazione, ad opera del Comune di Pitigliano, di tutti coloro che abitano all'interno di quell'area. Interdetto il traffico anche dal km 40 al 44 della regionale Maremmana e delle strade vicinali di Poggio Rota, Terra Rossa, Poggio Insuglietti e Selva del Gaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA