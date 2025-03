Cade da un'altezza di cinque metri, grave operaio a Grosseto

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Grosseto, dove un uomo di 48 anni è caduto da un cestello a 5 metri di altezza mentre stava lavorando accanto ad alcuni silos in un'azienda il località Squadre Basse, non lontano da Casotto Pescatori. E' intervenuto l'elicottero Pegaso che ha trasportato l'uomo alle Scotte di Siena in condizioni gravissime.

Sul posto sono intervenuti l'automedica e la Croce rossa di Grosseto, la polizia, i vigili del fuoco e i tecnici Asl della sicurezza sui luoghi di lavoro.



