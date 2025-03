A Firenze una targa in memoria di Francesco Nuti

Il regista e attore Francesco Nuti e il pugile Mario D'Agata avranno presto a Firenze due targhe in loro ricordo. È quanto prevedono le delibere approvate dalla giunta comunale su proposta dell'assessora alla toponomastica Caterina Biti.

Per quanto riguarda Nuti, morto nel giugno 2023, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la targa sarà collocata sulla casa natale in via Sant'Antonino. Su D'Agata il luogo individuato è la casa fiorentina in viale Aleardi, dove il pugile, nato ad Arezzo, visse dal 1956 e fino alla sua scomparsa avvenuta nell'aprile 2009.



