Tradito tatuaggio scudetto Juve,arrestato per 12 furti a Firenze

Lo scudetto della Juventus tatuato sul collo ha tradito il presunto autore di furti a Firenze e provincia. In base a quel tatuaggio e in un caso alle impronte digitali l'uomo è stato individuato e arrestato con l'accusa di aver messo a segno i colpi ai danni di negozi a Firenze e provincia tra dicembre 2022 e ottobre scorso: 12 quelli censiti, valore della refurtiva stimato in 100.000 euro. A darne notizia in una nota la procura fiorentina.

L'uomo è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Firenze per i reati di furto e riciclaggio. Sarebbe stato individuato dalla polizia giudiziaria, spiega la procura, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza che lo ritraevano a volto scoperto con il tatuaggio, ben visibile sul collo. In un caso è stato riconosciuto a seguito della comparazione dattiloscopica delle impronte rilevate su un registratore di cassa in uno degli store finiti nel mirino. Il valore della refurtiva è pari a quasi 100 mila euro a cui va aggiunto il danno alle strutture.





