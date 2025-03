Maltempo, riaperto tratto superstrada Firenze-Pisa-Livorno

Riaperta la superstrada Firenze-Pisa-Livorno in tutto il tratto che era stato allagato.

Lo rende noto la sala integrata di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze e della Prefettura. La Fi-Pi-Li era stata allagata tra Vicarello e Lavoria, tra le province di Livorno e Pisa: è stata riaperta ieri sera poco prima delle 23.30.

La Metrocittà rende anche noto che è stata riaperta la linea ferroviaria Faentina da San Piero a Sieve a Firenze. Riaperta poi la Ss 67 Tosco Romagnola in località Contea a Dicomano, restano invece chiuse la Ss 65 Bolognese tra km 15 e km 17 a Vaglia, la Sp 32 della Faggiola al km 3 a Firenzuola, Sr 302 dopo la località Casaglia al km 52+300, la sp 503 Passo del Giogo in località Omo Morto a Scarperia San Piero, la sp 13 al km 12 a Vinci e la sp 130 di Monte Morello al km 11, la sp 117 Firenzuola. La Città metropolitana invita "tutti i cittadini alla massima prudenza e non oltrepassare le chiusure posizionate sulla viabilità" .



