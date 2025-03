Maltempo, Empoli ripara l'argine rotto con scogliera di sassi

L'argine del torrente Orme di Empoli (Firenze) è stato riparato dove ha rotto causando buona parte dell'alluvione in città. "C'era stato un ripristino d'emergenza poi rafforzato ulteriormente in queste ore in una soluzione provvisoria - afferma il Comune in una nota - Ora è in corso il rafforzamento definitivo dell'argine con sassi da scogliera che verranno posti a rafforzare quel punto". L'Orme aveva inondato i quartieri di Ponzano dopo gli allagamenti in altri quartieri di Empoli, a Santa Maria, Avane, Marcignana, Carraia. Oggi l'acqua, riferisce il Comune, "è stata rimossa dalle strade e la viabilità è tornata alla normalità".

"Ora - spiega il sindaco Alessio Mantellassi, dopo un sopralluogo a Carraia - siamo in corso con lo svuotamento delle aree più basse (garage, seminterrati, cantine) che è già andata avanti per tutta la giornata di ieri e in questo momento sta finendo. Le squadre di volontari sono a dare una mano nello svuotamento degli oggetti danneggiati, stamani è cominciata la rimozione dei rifiuti accatastati sulle strade".

In due scuole superiori è sospesa la didattica, a Il 'Pontormo' di via Sanzio e all'Iti Ferraris Brunelleschi, e viene deciso oggi "se e quando riprenderà". Il centro cottura per le mense scolastiche, che era allagato, "è stato completamente svuotato dall'acqua. Sono in corso lavori di sistemazione, ci sono danni ai magazzini e alle derrate e il Comune sta provvedendo al rifornimento e alla sistemazione degli strumenti della mensa rovinati". La mensa ha bisogno di qualche settimana di lavori. Previsti pranzi al sacco per almeno due o tre giorni e il Comune sta valutando una soluzione sostitutiva tipo un pasto fornito comunque dall'amministrazione da portare direttamente nelle scuole.

Sui ristori, aggiunge Mantellassi, "chiediamo che vengano riconosciuti a livello regionale ma anche a livello nazionale. A livello regionale ci sono state importanti rassicurazioni da parte del presidente Giani; per quanto riguarda i ristori a livello nazionale, in questo momento non ci sono segnali dal governo, chiediamo con forza che vengano riconosciuti perché due canali di ristoro sono fondamentali".



