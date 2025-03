Giornate Fai di Primavera, in Toscana 35 i luoghi visitabili

Sono 35 i luoghi della Toscana, in 19 comuni, visitabili a contributo libero sabato 22 e domenica 23 marzo per la 33/a edizione delle Giornate Fai di Primavera, grazie all'impegno dei volontari di 350 Delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni: "Ville, palazzi, enti, chiese, oratori e luoghi del cuore - afferma Rosita Galanti Balestri, presidente Fai Toscana - in modo da offrire al visitatore un'ampia scelta. Sono luoghi normalmente poco conosciuti, chiusi al pubblico".

Fra i luoghi visitabili nel prossimo weekend ci sono il borgo fortificato di Capalbio (Grosseto), con le mura, la porta e il Castello; la chiesa di Santa Maria Nuova a Cortona (Arezzo), la cui pianta fu disegnata da Giorgio Vasari; l'Archivio storico comunale di Lucca, la chiesa della Madonna delle Lacrime a Carrara, il cimitero evangelico agli Allori di Firenze. Tra le tante aperture proposte, alcune saranno dedicate agli iscritti al Fai e a chi si iscriverà durante l'evento. Verranno inoltre riaperti luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni. A ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

"E' un'opportunità per i turisti - ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, alla presentazione di oggi -, ma soprattutto per i cittadini che possono vivere l'opportunità unica durante l'anno di poter visitare luoghi straordinari, patrimoni unici, scrigni di bellezza assolutamente inaspettata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA