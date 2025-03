Decibel open air,festival di musica elettronica torna a Firenze

Due giornate di musica elettronica live, tre palchi, e decine di migliaia di fan attesi da tutta Europa. Si svolgerà il 6 e 7 settembre al Prato delle Cornacchie, nel parco delle Cascine di Firenze, l'edizione 2025 di Decibel Open Air. La manifestazione torna nella città in cui è nata grazie alla sinergia con il Comune di Firenze. La line up sarà resa nota nei prossimi giorni.

"Siamo felici che Decibel Open Air torni a Firenze - dichiara l'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini -. L'estate si arricchisce di un'altra proposta di richiamo internazionale, tra le più importanti nel panorama della musica elettronica.

Come amministrazione collaboreremo anche con la prefettura alla messa in atto delle misure necessarie all'accoglienza e alla sicurezza degli spettatori e ci sarà grande attenzione all'impatto sulla città". "Torniamo a casa - spiegano Daniele Ferrazzano e Max Savietto di Decibel Eventi - e lo facciamo con un'edizione di Decibel Open Air straordinaria, insieme ai maggiori dj e producer a livello mondiale".



