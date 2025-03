A Firenze 'Concerto al buio' di Teho Teardo

Cinquanta minuti immersi nell'oscurità, una passeggiata da fermi, distesi a terra, senza sapere chi incontreremo e cosa accadrà nella stanza. Arriva per la prima volta in Toscana il "Concerto al buio" di Teho Teardo, in programma il 23 marzo al Parc Performing arts research Centre di Firenze. Doppio appuntamento alle 19 e alle 20.30 nell'ambito di Mixité - Suoni e voci di culture antiche e attuali, rassegna dedicata al sound globale firmata Toscana produzione musica (Tpm), centro di produzione musicale. Teardo, si spiega in una nota, considerato tra i più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo, proporrà un live nato da una serie di registrazioni ambientali notturne, effettuate nelle foreste al confine tra Italia, Austria e Slovenia, con composizioni che hanno preso forma all'interno di un universo sonoro ricco di pattern ritmici, versi di animali, rumori ed enigmi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA