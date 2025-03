Sesto F.no riapre scuole e asili, strade nel centro chiuse

Domani, lunedì 17 marzo, le scuole d'ogni ordine e grado e i servizi all'infanzia saranno aperti a Sesto Fiorentino (Firenze), dove il torrente Rimaggio ha alluvionato il centro storico il 13 marzo. "Eventuali variazioni di orario saranno comunicate direttamente dagli istituti - spiega il Comune -. Si invitano le famiglie a considerare negli spostamenti in auto le possibili modifiche della viabilità, in particolare in centro". Il servizio mensa "è garantito regolarmente con alcune variazioni di menù dovute alle limitazioni operative conseguenti all'allagamento del centro cottura di Qualità&Servizi a Calenzano", dove ci sono stati altri allagamenti.

Ancora diverse strade chiuse nel centro di Sesto Fiorentino (Firenze) dove sono in corso le puliture e gli sgomberi di materiali danneggiati dopo l'improvvisa alluvione del torrente Rimaggio. Fuori dall'abitato è stata chiusa - ma per una frana - la provinciale 130 Panoramica del Monte Morello, la montagna subito a nord dietro Firenze. La viabilità è regolare su gran parte del territorio comunale ma non i sottopassi di viale Machiavelli e piazza della Chiesa, ancora chiusi per il fango e l'acqua.



