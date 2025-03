Parte tour di Gabbani nei palazzetti, Conti a sorpresa sul palco

Francesco Gabbani ha dato il via al suo nuovo tour nei palazzetti, Dalla Tua Parte Tour 2025, il 15 marzo al Mandela Forum di Firenze. Accompagnato dalla sua band e da una sezione d'archi, il cantautore ha attraversato i dieci anni di carriera presentando trenta canzoni, tra cui i nuovi brani dell'album Dalla Tua Parte, ma anche pezzi iconici che lo hanno reso un protagonista della musica italiana.

Durante il concerto non sono mancati momenti speciali, come le esibizioni su brani scritti per grandi artiste italiane, da Buttalo via per Mina a Un sorriso dentro al pianto per Ornella Vanoni, o su Viva la vita, presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Proprio su questo brano, è salito a sorpresa sul palco Carlo Conti rivendicando la presentazione della canzone.

Tra le sorprese della serata, Francesco ha anche invitato Luciano Stante, un volto noto per la sua costante presenza all'ingresso del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.

L'incontro tra i due, avvenuto a Sanremo durante la settimana del Festival, è stato catturato da un video diventato virale che mostra un momento di affetto reciproco durante una delle consuete attese fuori dal teatro, e si è materializzato in un'emozionante partecipazione di Luciano al concerto.

Queste le prossime date del tour: il 22 marzo Padova - Kioene Arena; il 4 aprile Terni - Palaterni; il 17 aprile Roma - Palazzo dello Sport; il 1 ottobre Arena di Verona; il 5 novembre Bologna - Unipol Arena; il 7 novembre Livorno - Modigliani Forum; il 14 novembre Conegliano Veneto - Prealpi Sanbiagio Arena; il 15 novembre Montichiari - Palageorge; il 16 novembre Vigevano - Palaelachem; il 3 dicembre Napoli - Palapartenope. A luglio Francesco Gabbani darà inoltre il via al Dalla Tua Parte Summer Tour, sempre prodotto da A1 Concerti.



