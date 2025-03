Maltempo, salvato all'Elba canoista alla deriva per libeccio

Un canoista alla deriva a circa 3 miglia nautiche a nord-est dalla spiaggia delle Ghiaie di Portoferraio (Livorno) è stato salvato dalla guardia costiera.

L'uomo, oltre 60 anni, per circa un'ora, è rimasto aggrappato al suo kayak in balia di un forte vento di libeccio - che sta spazzando la costa toscana - ed onde alte quasi due metri. Le operazioni di soccorso sono state agevolate dal dispositivo di tracciamento satellitare che lo sportivo aveva con sé nel giubbotto di salvataggio e che ha consentito ai soccorritori di localizzarlo in tempi rapidi. E' stato riportato a terra in un lieve stato di ipotermia ed è stato affidato ai sanitari del 118.

Stamani, ricostruisce la guardia costiera, erano partiti in tre da Porto Azzurro per un'escursione in kayak intorno all'Isola d'Elba, passando dal versante occidentale, ma in prossimità del golfo di Portoferraio due hanno notato l'assenza del terzo. L'emergenza è scattata nel pomeriggio, intorno alle 17,30, con una richiesta d'aiuto al Nue112 che ha attivato la capitaneria di porto di Livorno a mandare soccorsi. E' uscita la motovedetta CP 805 di Portoferraio che in breve tempo ha individuato il canoista. Era in estrema difficoltà ma l'equipaggio lo ha tratto in salvo e la disavventura si è conclusa in modo positivo.



