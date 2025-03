Maltempo, frana 'colpisce' casa e vivaio nel pistoiese

Una frana di considerevoli dimensioni si è verificata la notte scorsa a Quarrata (Pistoia), in località Montemagno, sul Montalbano. Una parte di collina è scivolata ed è andata ad 'appoggiarsi' su un'abitazione. Nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata tanta. Sul posto il sindaco Gabriele Romiti e tecnici del Comune. "Qui la montagna è scesa e terra e fango si sono appoggiati alle mura di un'abitazione, che è anche sede di un'attività vivaistica. Ancora una volta abbiamo avuto l'ennesimo evento calamitoso, dovuto ad un dissesto idrogeologico. Purtroppo dobbiamo trovare il modo affinché venga effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri territori in modo tale che episodi come questo non siano più all'ordine del giorno". Allagamenti si sono verificati nel corso della notte anche su alcune strade della città, in particolare in località Olmi, al confine tra il comune di Quarrata e quello di Pistoia. "Abbiamo avuto le solite problematiche - riprende il sindaco - nonostante ci fossimo attivati, dopo l'evento del novembre 2023. Ieri sera abbiamo distribuito sacchi di sabbia ai nostri cittadini, ma in quelle zone abbiamo sempre in grandi difficoltà. Per fortuna questa volta l'acqua non è entrata nelle case, ma si è limitata ad allagare le strade".



