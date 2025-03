Grande pino si accascia su condominio a Firenze, nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco a Firenze per la rimozione di un grosso pino che cadendo si è appoggiato sulla facciata di un condominio in via di Villamagna.

Non ci sono persone ferite. Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri con un'autoscala.

Sempre a Firenze il maltempo ha causato il crollo di un muro in pietra per almeno 10 metri in via di San Vito, che ora è chiusa e non praticabile. E' una strada di impianto romano e con immutate caratteristiche medievali che dal viale di Soffiano a Monticelli sale alla collina di Bellosguardo. Nella stessa zona ci sono stati allagamenti di alcuni scantinati e garage per la difficoltà di defluire delle acque scese dalla collina verso l'Arno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA