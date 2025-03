Boati la notte a Avenza e Tavarnelle, sono assalti a bancomat

Esplosioni nella notte a Avenza (Massa Carrara) e Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) per assaltare i bancomat.

Il colpo di Avenza c'è stato a uno sportello bancomat della Bper. Intorno alle ore 3,30 si sono uditi due forti boati, poi seguiti da una colonna di fumo bianco ben visibile. L'allarme è stato dato subito dai residenti vicini alla banca, svegliati dalle esplosioni. Da quanto appreso, per far saltare il bancomat, sarebbero stati utilizzate due cariche di esplosivo.

Non risultano danni a persone. L'episodio segue di poche settimane un altro assalto al bancomat avvenuto a gennaio a Carrara in località Fossola in un'altra sede della Bper, distante pochi chilometri dalla filiale di Avenza. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto di questa notte e la ricerca di eventuali testimoni che possano aiutare a far luce su quanto successo. L'area intorno alla Bper è attualmente transennata ed è stato rimossa la parte di bancomat rimasta agganciata alla parete.

Esplosione nella notte anche a Tavarnelle Val di Pesa per assaltare il bancomat al supermercato Coop di via La Pira. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Scandicci. Ignoti, mediante utilizzo di sostanza esplosiva, hanno fatto detonare lo sportello di banca Mps. Nessuno è rimasto ferito, il danno è da quantificare. Al vaglio le telecamere della videosorveglianza lungo i tragitti del paese. Indagini in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA