Publiacqua, falsa notizia social esondazione diga Bilancino

"Informiamo che sono destituite di ogni fondamento le notizie che circolano sui social e che parlano di esondazione della diga di Bilancino", in provincia di Firenze, a Barberino del Mugello. "L'invaso è perfettamente efficiente e sta normalmente sfiorando, cioè sta rilasciando acqua dal canale fugatore, come da normale funzionamento dell'invaso. Il nostro personale presidia l'invaso H24, ed è in costante contatto e coordinamento con gli enti competenti". Così in una nota Publiacqua, gestore dell'invaso.

"Non ci sono criticità di sorta", afferma la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze che "in merito a informazioni allarmistiche sul lago di Bilancino, specifica che, sentito il gestore Publiacqua, non vi è alcuna criticità registrata e che è tutto sotto controllo".

Publiacqua spiega invece il maltempo sta "determinando criticità importanti anche sulla gestione delle fognature e degli impianti di gestione delle acque meteoriche, e non solo, nelle infrastrutture idriche. In questo momento stiamo osservando l'innalzamento dei corpi idrici superficiali che determinano un duplice rischio. Da una parte, infatti, stanno tracimando anche nei sistemi fognari e, dall'altra, impediscono che gli impianti idrovori e gli scolmatori possano correttamente smaltire l'acqua in eccesso nelle fognature. Molte delle portelle presenti nei fiumi sono infatti chiuse a causa dell'innalzamento dei fiumi e ciò impedisce il corretto deflusso delle acque. Tutte le nostre squadre operative sono sul territorio, dalla giornata di ieri abbiamo rinforzato la reperibilità raddoppiando le unità lavorative per il pronto intervento sul territorio ma anche per il monitoraggio delle zone più critiche".



