Maltempo, riaperto tratto A1 tra Scandicci e Impruneta

E' stato riaperto poco dopo le 10, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Scandicci e Impruneta verso Roma, precedentemente chiuso a causa degli allagamenti in carreggiata, all'altezza del km 291.

Sul posto è presente il personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, che insieme alla polizia stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall'allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all'utenza in viaggio. Attualmente si registrano 4 chilometri di coda in diminuzione in direzione Roma.



