Maltempo, lunga coda nel tratto fiorentino dell'A1

Risolti gli allagamenti di questa mattina lungo A1 Milano-Napoli, ma tra Firenze Impruneta e il bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, si registrano ancora 10 chilometri di coda per traffico congestionato. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia.

Al momento si transita su due corsie. Ripercussioni, con una fila di circa tre chilometri, sulla A11 Firenze-Pisa nord tra Prato ovest e il bivio con la A1 verso Firenze. Autostrade per l'Italia, per le lunghe percorrenze consiglia di seguire le indicazioni per A11 Firenze-Pisa nord, A12 Genova-Rosignano e A15 Parma-La Spezia. E' ancora chiuso, infine, il ramo di allacciamento tra Scandicci e la FiPiLi in direzione della superstrada.



