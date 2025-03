Maltempo, chiuso tratto A1 tra Scandicci e Impruneta verso Roma

A causa degli allagamenti in carreggiata, dalle 9 di questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma all'altezza del km 291.

Allagamenti, spiega Autostrade per l'Italia "provocati della presenza di acqua, proveniente dalle aree esterne alla pertinenza autostradale", causati dalle intense piogge che hanno interessato la zona, sin dalle prime ore della mattinata odierna.

Sul posto è presente personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, che con il supporto della polizia stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall'allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all'utenza in viaggio. All'interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e vengono segnalati 2 km di coda. Gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, devono uscire a Firenze Scandicci percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.



