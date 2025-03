Esonda il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino

A Sesto Fiorentino (Firenze) ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, in piazza del Mercato, allagando le strade adiacenti. Ma le piogge intense che vanno avanti da questa mattina hanno provocato allagamenti rilevanti anche in altre zone della città fanno sapere dal Comune. L'invito rilanciato attraverso i canali social dell'amministrazione, è quello di interrompere ogni attività, "non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti".

Situazione difficile anche a Prato e Campi Bisenzio (Firenze) dove sono state chiuse tutte le attività commerciali e produttive in seguito all'allerta rossa per il maltempo. A Prato il provvedimento, firmato all'assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, resterà in vigore fino a mezzanotte. A Campi Bisenzio l'ordinanza del sindaco Andrea Tagliaferri è valida fino a domani: chiusi anche gli uffici pubblici e privati, salvo garantire i servizi pubblici essenziali, gli impianti sportivi e le farmacie comunali, tranne quelle di San Donnino e Capalle.



